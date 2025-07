Andy Byron, ad di Astronomer e presunta amante sospesi dopo video a concerto Coldplay

L’ad di Astronomer, Andy Byron, e la responsabile delle risorse umane, Kristin Cabot, sono stati sospesi dal lavoro in attesa di un’indagine interna all’azienda. Lo riferisce Axios. La coppia di amanti è diventata virale dopo essere stata pescata dalla ‘kiss cam‘ al concerto dei Coldplay, a Boston, che ha immortalato i due abbracciati. “Astronomer è impegnata a rispettare i valori e la cultura che ci hanno guidato fin dalla nostra fondazione”, si legge in una nota della società, finita sotto i riflettori, pubblicata su X. “Ci aspettiamo che i nostri leader stabiliscano standard sia in termini di condotta che di responsabilità. Il Consiglio di amministrazione ha avviato un’indagine formale sulla questione e avremo ulteriori dettagli da condividere a breve”, conclude la nota.

Andy Byron e Kristin Cabot sorpresi dalla ‘kiss cam’

I due dirigenti dell’azienda di software Astronomer, una realtà di spicco nel settore dell’intelligenza artificiale, sono stati sorpresi abbracciati dalla telecamera, a un concerto dei Coldplay. I due, appena si sono accorti di essere inquadrati, si sono affrettati a nascondere il volto. Il video è diventato virale, anche per il commento dal palco del leader della band, Chris Martin. Andy Byron è il fondatore e ceo di Astronomer, un’azienda specializzata in soluzioni software avanzate e intelligenza artificiale.