“Banda del buco”, 12 arresti per rapine a banche e gioiellerie

La polizia di Caserta ha effettuato 12 arresti contro presunti componenti della “banda del buco”, tutti cittadini italiani specializzati in assalti a banche e gioiellerie. Le indagini, coordinate dalla Procura di Napoli Nord, secondo quanto apprende LaPresse, riguardano due colpi messi a segno nel Casertano e altri tentativi falliti. Gli investigatori non escludono collegamenti con la clamorosa rapina a Napoli del 16 aprile scorso al Crédit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, al Vomero, dove un commando scavò un tunnel nelle fogne per raggiungere il caveau e tenere in ostaggio 25 persone.

La “Banda del buco” e il possibile legale con la rapina al Vomero

Lo scorso aprile una banda di ladri è entrata nella filiale della banca Crédit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, a Napoli, attraverso un foro praticato nel pavimento. Hanno preso 25 ostaggi, portato via il bottino dalle cassette di sicurezza nel caveau e poi sono scappati nella rete fognaria, facendo perdere le proprie tracce. “Possiamo dire che è stata una rapina programmata da mesi, con grandissimi professionisti che hanno fatto un lavoro veramente da film”, aveva commentato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi parlando di un fatto “molto doloroso ma pianificato in maniera scientifica”.