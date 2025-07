Siria, l'esercito nuovamente schierato a Sweida dopo nuovi scontri

Le forze governative sono state nuovamente dispiegate nell’area di Sweida nel sud della Siria dopo i nuovi scontri sono scoppiati nella notte tra gruppi armati drusi e membri di clan beduini. L’esercito governativo si era ritirato in seguito a un accordo di cessate il fuoco e le autorità di Damasco hanno raggiunto un’intesa con alcune fazioni druse per rientrare nell’area con l’obiettivo di ristabilire l’ordine .Gli scontri sono inizialmente scoppiati domenica tra milizie druse e tribù beduine sunnite locali, prima che le forze governative intervenissero schierandosi dalla parte dei beduini contro i drusi. Le ong hanno denunciato centinaia di vittime civili, con esecuzioni sommarie e saccheggi di abitazioni ai danni della comunità drusa. Israele è intervenuto in difesa dei drusi, bombardando il quartier generale della Difesa a Damasco.