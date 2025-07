Ucraina, Mattarella a Zelensky: "Pieno sostegno Italia a indipendenza Kiev"

(LaPresse) “Benvenuto in questo palazzo, signor Presidente, è un gran piacere incontrarla nuovamente per ribadire la grande amicizia che lega l’Italia all’Ucraina e il pieno sostegno del nostro paese all’indipendenza, alla sovranità, alla integrità territoriale dell’Ucraina”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale il leader ucraino Volodymyr Zelensky. “Con la vicinanza più intensa e concreta, la nostra posizione è e rimane assolutamente ferma e vorrei anche esprimere l’ammirazione per il comportamento del popolo ucraino, cosa che rafforza la nostra convinzione di appoggio e sostegno pieno nei confronti del suo paese” le parole del Capo dello Stato durante l’incontro al Colle.