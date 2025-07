Zelensky a Roma, ricevuto dal Papa: “Pace giusta e duratura” LIVE

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky è arrivato a Roma, in vista della sua partecipazione alla Conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina in programma nella Capitale il 10 e 11 luglio. Lo riporta Rbc-Ukraine.

Volodymyr Zelensky è arrivato a Roma questa mattina, in vista della sua partecipazione alla Conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina in programma nella Capitale il 10 e 11 luglio. In programma gli incontri con il Papa, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e altri leader italiani ed europei.