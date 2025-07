Romania, a Bucarest migliaia in piazza contro l'austerity del governo

Migliaia di dimostranti sono scesi in piazza lunedì a Bucarest, in Romania, in una manifestazione convocati dai sindacati contro le misure di austerità annunciate dal governo per ridurre il deficit di bilancio del Paese.

Il pacchetto di austerità proposto dal governo rumeno prevede aumenti delle tasse, tagli alla spesa pubblica e modifiche ai contributi previdenziali. Previsto inoltre un tetto temporaneo agli stipendi e alle pensioni del settore pubblico nel 2026.

Le misure principali includono l’aumento dell’aliquota Iva standard dal 19% al 21%, l’accisa sui carburanti di circa il 10% e la tassa di circolazione di quasi l’80%.

Tutte le novità dovrebbero entrare in vigore il primo agosto. La Romania ha raggiunto un deficit record di circa il 9,3% nel 2024, il più alto tra i paesi della Ue.