Le parole del Pontefice nella Basilica di San Pietro

Papa Leone XIV ha ribadito che i sacerdoti devono essere celibi e ha insistito affinché i vescovi adottino misure “ferme e decisive” per affrontare il problema degli abusi sessuali da parte dei sacerdoti, mentre impartiva istruzioni ai vertici della Chiesa cattolica mondiale. Leone ha incontrato nella Basilica di San Pietro circa 400 vescovi e cardinali provenienti da 38 paesi, riuniti questa settimana per le celebrazioni speciali dell’Anno Santo dedicate al clero.

I vescovi devono vivere in povertà e semplicità, aprendo generosamente le loro case a tutti e agendo come figure paterne e fratelli per i loro sacerdoti, ha detto Leone. Non si tratta semplicemente di essere celibi, ma di praticare la castità di cuore e di condotta, vivendo così una vita cristiana”, ha affermato. Riferendosi ai casi di abuso, ha detto che i vescovi “devono essere fermi e decisi nell’affrontare situazioni che possono causare scandalo e ogni caso di abuso, specialmente quelli che coinvolgono minori, e rispettare pienamente la legislazione attualmente in vigore”.

