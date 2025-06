I membri chiedono al pontefice una politica di tolleranza zero

Papa Leone XIV ha incontrato giovedì per la prima volta i membri della commissione consultiva per la protezione dell’infanzia del Vaticano, tra domande sulla sua passata gestione di casi di abusi da parte del clero e richieste di attuare una vera politica di tolleranza zero per gli abusi in tutta la Chiesa cattolica.

La Pontificia Commissione per la Protezione dei Minori, composta da religiosi e laici esperti nella lotta agli abusi, ha definito l’udienza di un’ora un “momento significativo di riflessione, dialogo e rinnovamento dell’incrollabile impegno della Chiesa per la salvaguardia dei bambini e delle persone vulnerabili”. Il gruppo ha affermato di aver aggiornato Leone XIV sulle sue attività, inclusa un’iniziativa per aiutare le comunità ecclesiali nelle parti più povere del mondo a prevenire gli abusi e prendersi cura delle vittime.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata