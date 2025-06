Il presidente indiano ha partecipato agli esercizi nella città di Visakhapatnam

Migliaia di persone in tutta l’India si sono ritrovate nei parchi pubblici e sulle spiagge per celebrare l’undicesima Giornata Internazionale dello Yoga. Le sessioni di yoga di massa si sono svolte in vari stati, centinaia di militari hanno praticato yoga anche sulle gelide alture del ghiacciaio Siachen, nell’Himalaya, e sulle navi della marina militare ancorate nel Golfo del Bengala. A Nuova Delhi, decine di persone di ogni ceto sociale ed età si sono riunite nei vasti Lodhi Gardens per celebrare la giornata e hanno praticato esercizi di yoga, con un istruttore che dava indicazioni dal palco. Anche il premier Modi, come già fatto in passato, ha posizionato il suo tappetino in mezzo a una folla di migliaia di persone nella città di Visakhapatnam e ha partecipato a esercizi di respirazione, meditazione, flessioni all’indietro e altre posizioni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata