Centinaia di praticanti si sono riuniti in un parco di Nuova Delhi

Centinaia di praticanti dello yoga si sono riuniti in un parco di Nuova Delhi, in India per partecipare a una sessione di esercizi in occasione della Giornata internazionale dello yoga. Lo yoga, un’antica disciplina praticata per la prima volta dai saggi indù, è oggi una delle esportazioni culturali di maggior successo dell’India dopo Bollywood. Il Primo Ministro indiano Narendra Modi guiderà una sessione presso il Segretariato delle Nazioni Unite a New York. Nove anni fa, il leader nazionalista indù ha esercitato con successo pressioni sull’ONU per designare il 21 giugno come Giornata internazionale dello yoga.

