Centinaia di persone festeggiano la ricorrenza praticando la disciplina nelle piazze di Nuova Delhi

In India, il premier Narendra Modi ha partecipato a un evento nel Kashmir in occasione della Giornata Internazionale dello Yoga, istituita dieci anni fa, il 21 giugno. Data che coincide con il solstizio d’estate, il giorno più lungo dell’anno, simbolico per molte tradizioni spirituali. Il primo ministro indiano ha parlato a un pubblico di appassionati di questa disciplina nella città di Srinagar. A Nuova Delhi centinaia di persone hanno celebrato la ricorrenza nelle piazze, ricoperte da tappetini, praticando la disciplina.

