Brad Lander, uno dei candidati democratici a sindaco di New York, è stato arrestato da agenti dell’Ice (La United States Immigration and Customs Enforcement) in un tribunale per l’immigrazione di Manhattan. Lander stava accompagnando un imputato fuori dalla corte quando è stato trattenuto con la forza da alcuni agenti dell’immigrazione, sbattuto faccia al muro e poi ammanettato.

Le immagini dell’arresto sono state condivise sugli account social dello stesso Lander, che attualmente riveste la carica di City Comptroller, dalla moglie Meg Barnette che ha spiegato la dinamica. “La situazione è ancora in evoluzione e il nostro team la sta monitorando attentamente”, si legge nel post.

