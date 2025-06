La città sotto attacco per la controffensiva iraniana

Un missile provoca devastazione in un edificio residenziale a Tel Aviv, attaccata nuovamente domenica all’alba dall’Iran, dopo i raid israeliani contro le infrastrutture nucleari e militari in Iran. I servizi di emergenza sono intervenuti per verificare la presenza di feriti sotto le macerie. Il primo ministro dello Stato ebraico Benjamin Netanyahu ha reso noto che gli attacchi lanciati da venerdì dall’Iran contro il territorio israeliano hanno causato la morte di 13 persone, tra cui tre bambini.

