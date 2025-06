Ci sono diverse vittime. Crosetto: "Israele teme l'uso dell'atomica, occorre prudenza"

IN AGGIORNAMENTO – Ancora attacchi incrociati tra Israele e Iran nella notte, con diverse vittime. Alcuni lanciamissili sono stati identificati e colpiti in Iran. Nell’ultima ora, l’IAF ha completato un’ulteriore serie di attacchi contro siti di stoccaggio e infrastrutture di lancio missilistico nell’Iran occidentale. A darne notizia sono le Forze di Difesa Israeliane.

E’ di otto morti e circa 200 feriti l’ultimo bilancio degli attacchi missilistici iraniani contro il centro di Israele e Gerusalemme. Lo si legge sui media israeliani. Nelle ultime ore, sette droni lanciati verso il territorio israeliano sono stati intercettati dall’IAF e dalla Marina israeliana. A darne notizia sono le Forze di Difesa Israeliane.

Iran: “Se Israele si ferma ci fermiamo anche noi”

Se gli attacchi di Israele contro l’Iran cesseranno, “anche le nostre risposte si fermeranno”. Lo ha detto il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, parlando davanti ai diplomatici a Teheran, nella sua prima apparizione pubblica dall’inizio degli attacchi israeliani venerdì. “Se l’aggressione si ferma, anche le nostre risposte si fermeranno, ha affermato Araghchi. Al momento non ci sono reazioni da parte di Israele. L’apparizione di Araghchi è avvenuta nel giorno in cui era inizialmente previsto un nuovo round di negoziati fra Teheran e Stati Uniti in Oman sul programma nucleare di Teheran. I negoziati sono saltati a causa dell’attacco sferrato da Israele nella notte fra giovedì e venerdì.

L’esercito israeliano (Idf) ha avvertito gli iraniani di allontanarsi immediatamente dalle “fabbriche di produzione di armi”, il che segnala probabili nuovi attacchi imminenti. Il colonnello Avichay Adraee, portavoce dell’Idf, ha pubblicato l’avvertimento su X in farsi. In passato Adraee aveva già segnalato altri avvertimenti di evacuazione per la Striscia di Gaza, in Libano e nello Yemen prima di attacchi nel contesto della guerra fra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza. Il suo avvertimento è giunto subito dopo che il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, aveva segnalato che Teheran fermerebbe i suoi attacchi contro Israele se Israele fermasse i suoi attacchi.

Anche gli houthi dello Yemen lanciano missili su Israele

I ribelli Houthi dello Yemen hanno rivendicato il lancio di 2 missili balistici su Israele nelle ultime 24 ore in coordinamento con l’Iran, dicendo di avere preso di mira “obiettivi sensibili nemici israeliani” nell’area di Tel Aviv. Il Times of Israel riporta che, nonostante questa rivendicazione, fonti militari israeliane hanno confermato alla testata che l’Idf non è a conoscenza di alcun lancio di missili balistici dallo Yemen nelle ultime 24 ore.

Trump: “Se Iran attacca gli Usa risponderemo come mai visto prima”

“Se venissimo attaccati in qualsiasi modo dall’Iran, tutta la forza e la potenza delle Forze Armate statunitensi si abbatterebbero su di noi a livelli mai visti prima”. Lo scrive il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sul social Truth. Il presidente americano ha anche sottolineato che “gli Stati Uniti non hanno nulla a che fare con l’attacco all’Iran di stasera”. “Possiamo facilmente raggiungere un accordo tra Iran e Israele e porre fine a questo sanguinoso conflitto!!!”.

Crosetto: “Israele teme l’uso dell’atomica da parte dell’Iran”

“La corsa dell’Iran verso l’arricchimento dell’uranio e la costruzione della bomba atomica, era ed è inaccettabile per Israele. Perché l’Iran ha ribadito, più volte, che il suo scopo è distruggere non Israele – che non chiama nemmeno Stato di Israele, ma ‘entità sionista’ – ma ogni presenza israeliana nella regione. Il giorno in cui l’Iran avesse la bomba atomica, non perderebbe un’ora: la userebbe senza esitazione. Israele lo sa, lo ha sempre saputo, ed è la sua principale preoccupazione. Per questo non era difficile prevedere che prima o poi sarebbe partito un attacco rilevante”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in una intervista al Corriere della Sera.

“A ora non ci sono segnali concreti di imminente impiego di armi nucleari da parte di Israele che invece vuole neutralizzare questi armamenti – ha detto Crosetto -. Ma, come in ogni conflitto, e in questo caso ancora di più, è fondamentale agire con assoluta prudenza. E’ nostro dovere lavorare affinché la tensione si abbassi il prima possibile e si trovi una forma di nuova convivenza tra Israele e Iran. Altrimenti, il rischio di escalation è molto più grave rispetto ad altri scenari globali”.

