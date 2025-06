Colpiti anche diversi siti nucleari, ucciso il comandante delle Guardie della Rivoluzione

Un edificio residenziale di Teheran è stato gravemente danneggiato dopo che Israele ha attaccato venerdì l’Iran con raid mirati al programma nucleare del Paese.

Nel video si vedono i soccorritori spegnere le fiamme sotto lo sguardo attonito dei residenti. I raid sembrano essere l’attacco più significativo subito dall’Iran dalla guerra con l’Iraq degli anni ’80.

Sono stati colpiti diversi siti in tutto il Paese, tra cui il principale impianto di arricchimento nucleare iraniano, da cui si vedeva salire in cielo una colonna di fumo nero. Confermata la morte del generale Hossein Salami, leader della Guardia Rivoluzionaria iraniana, un duro colpo per la teocrazia al potere a Teheran e un’immediata escalation del conflitto che da tempo covava tra le due nazioni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata