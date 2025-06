Le immagini della tv di stato iraniane

In seguito all’attacco di Israele all’Iran dal principale impianto di arricchimento nucleare iraniano di Natanz si è levato del fumo nero, anche se non è chiaro quanto siano gravi i danni. La televisione di Stato iraniana ha mostrato brevemente le immagini in diretta con un giornalista. Secondo Tel Aviv i raid sono stati condotti per rispondere all’accelerazione del programma nucleare di Teheran. Esplosioni nella capitale, colpiti siti nucleari, ucciso il comandante delle Guardie della Rivoluzione. Il premier israeliano Netanyahu avverte: “Andremo avanti per giorni”. Il leader di Teheran Khamenei promette una risposta dura: “Pagheranno per quanto fatto”.

Il sito di arricchimento nucleare di natanz

L’impianto di Natanz è il sito principale di arricchimento nucleare iraniano è in parte fuori terra e in parte sotterraneo, con diverse sale di centrifughe che centrifugano gas di uranio per il programma nucleare.

