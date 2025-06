Sono studenti della scuola Holden di Torino e volevano partecipare alla marcia per Gaza

Sono studenti della scuola Holden di Torino i due attivisti pro-Pal fermati dalle autorità egiziane al loro arrivo all’aeroporto del Cairo. Volevano partecipare alla Global march to Gaza, che dall’Egitto intende arrivare al valico di Rafah. “Tutti i marcianti dall’Italia sono stati deportati”, denuncia in un videomessaggio Antonietta Chiodo, portavoce italiana della Global March to Gaza. “Stiamo seguendo minuto per minuto con la nostra Ambasciata e il nostro Consolato la situazione”, ha assicurato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

