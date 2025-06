Foto dai social della Scuola Holden

In Egitto erano giunti per unirsi alla Global March to Gaza. Tajani: "Seguiamo la situazione minuto per miuto"

Sono studenti della scuola Holden di Torino i due attivisti pro-Pal fermati dalle autorità egiziane al loro arrivo all’aeroporto del Cairo. Andrea Usala, 25 anni, e Vittoria Antonioli Arduini, secondo quanto si apprende, fanno parte del presidio permanente per la Palestina in piazza Castello. In Egitto erano giunti per unirsi alla Global March to Gaza.

Tajani: “Stiamo seguendo la situazione minuto per minuto”

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha confermato il fermo di alcuni attivisti italiani ‘pro-Pal’ al Cairo da parte delle autorità egiziane. “Ci sono un funzionario dell’Ambasciata, un team del Consolato per assistere tutti gli italiani che sono là e per interloquire con le autorità locali: quindi stiamo seguendo minuto per minuto con la nostra Ambasciata e il nostro Consolato la situazione”, ha affermato a margine di un evento di FI.

Andare in Parlamento a riferire? “Sono sempre pronto ad andare a riferire, sono andato sempre, deciderà la conferenza dei capigruppo quando invitarmi, sono sempre disponibile ad andare”, ha sottolineato Tajani rispondendo in merito alla richiesta delle opposizioni di un’informativa urgente sugli attivisti bloccati al Cairo. “Anche ieri hanno chiesto che andassi in Parlamento a riferire immediatamente su Guantanamo, era una fake news”, ha concluso.

La portavoce italiana della Global March: “Tutti rispediti in Italia”

“Una notte difficile per chi crede nella giustizia. 𝗧𝗨𝗧𝗧𝗜 𝗜 𝗠𝗔𝗥𝗖𝗜𝗔𝗡𝗧𝗜 𝗚𝗜𝗨𝗡𝗧𝗜 𝗗𝗔𝗟𝗟’𝗜𝗧𝗔𝗟𝗜𝗔 𝗦𝗢𝗡𝗢 𝗦𝗧𝗔𝗧𝗜 𝗗𝗘𝗣𝗢𝗥𝗧𝗔𝗧𝗜. Intanto continua 𝗶𝗹 𝗿𝗶𝗺𝗽𝗮𝘁𝗿𝗶𝗼 𝘀𝗲𝗹𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗱𝗲𝗴𝗹𝗶 𝗼𝗰𝗰𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹𝗶, nell’indifferenza generale di fronte all’ennesima violazione del diritto internazionale”. Lo scrive sui social Antonietta Chiodi, portavoce della Global march in Italia. “La 𝗙𝗮𝗿𝗻𝗲𝘀𝗶𝗻𝗮 𝗵𝗮 𝗶𝗹 𝗱𝗼𝘃𝗲𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝘁𝘂𝘁𝗲𝗹𝗮𝗿𝗲 𝗶 𝗰𝗶𝘁𝘁𝗮𝗱𝗶𝗻𝗶 𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮𝗻𝗶 𝗮𝗹𝗹’𝗲𝘀𝘁𝗲𝗿𝗼. È in gioco non solo la sicurezza delle persone, ma anche la credibilità delle nostre istituzioni. 𝗢𝗴𝗴𝗶 𝘁𝗮𝗻𝘁𝗶𝘀𝘀𝗶𝗺𝗶 𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮𝗻𝗶 𝗮𝗿𝗿𝗶𝘃𝗲𝗿𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗶𝗻 𝗘𝗴𝗶𝘁𝘁𝗼. È fondamentale che siano garantiti i loro diritti, la loro sicurezza, la loro libertà di movimento. Non possiamo permettere che si ripetano abusi o intimidazioni. 𝗦𝗲𝗿𝘃𝗲 𝘂𝗻𝗮 𝗿𝗶𝘀𝗽𝗼𝘀𝘁𝗮 𝗰𝗵𝗶𝗮𝗿𝗮, 𝗖𝗢𝗟𝗟𝗘𝗧𝗧𝗜𝗩𝗔. Non possiamo voltare lo sguardo né restare in silenzio. 𝗜 𝗺𝗮𝗿𝗰𝗶𝗮𝗻𝘁𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗖𝗮𝗿𝗼𝘃𝗮𝗻𝗮 𝗦𝘂𝗺𝘂𝗱 𝗻𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘃𝗼𝗻𝗼 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲 𝗹𝗮𝘀𝗰𝗶𝗮𝘁𝗶 𝘀𝗼𝗹𝗶. Il loro impegno è un richiamo alla coscienza di tutti”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @globalmarchtogazaitalia

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata