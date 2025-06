Un 21enne in Austria ha ucciso 10 persone nel suo ex liceo prima di togliersi la vita: i feriti sono in condizioni stabili

Ha lasciato una lettera di addio il 21enne che ha fatto una strage nella scuola Borg di Graz, teatro ieri, martedì 10 giugno, della più grave sparatoria della storia dell’Austria. Il bilancio finale delle vittime è di 11 morti, tra cui l’aggressore che si è tolto la vita, e diversi feriti di cui alcuni gravi. Oggi in Austria alle 10, orario in cui ieri è avvenuta la sparatoria, è stato osservato un minuto di silenzio nell’ambito dei tre giorni di lutto nazionale, mentre ieri sera hanno partecipato a Graz a una messa e una veglia di preghiera per le vittime.

Tra le vittime della follia omicida di Artur A., l’ex studente identificato come autore dell’attacco, ci sono anche giovanissimi alunni colpiti a morte nelle loro classi, come confermato dalle autorità in una commossa conferenza stampa tenuta poche ore dopo l’attacco. Il primo bilancio ufficiale parlava di nove morti – sei donne e tre uomini – ma una donna adulta è poi deceduta in ospedale per le gravi ferite riportate. Tra le vittime ci sarebbero sette adolescenti e tre adulti.

La lettera di addio e una bomba artigianale

Gli investigatori hanno trovato una lettera d’addio e una bomba artigianale non funzionante durante la perquisizione dell’abitazione del 21enne che ha aperto il fuoco nella sua ex scuola, come riferito dalla polizia. Il ragazzo viveva vicino a Graz ed era un ex studente del liceo Borg Dreierschützengasse, nella seconda città più grande dell’Austria, ma non aveva completato gli studi. La polizia ha affermato che ha usato due armi, un fucile da caccia e una pistola, che apparentemente possedeva legalmente e non ha fornito ulteriori dettagli sulle conclusioni degli investigatori. Tuttavia, un alto funzionario che ha ammesso il ritrovamento della lettera martedì sera ha affermato che ciò non ha permesso loro di capire il movente della strage. “È stata trovata una lettera d’addio in formato analogico e digitale”, ha dichiarato Franz Ruf, direttore della sicurezza pubblica del ministero dell’Interno austriaco, alla televisione pubblica Orf. “Dice addio ai suoi genitori. Ma dalla lettera non si può dedurre alcun movente, e questo è un argomento che richiede ulteriori indagini”. Alla domanda se l’aggressore abbia aggredito le vittime in modo casuale o le abbia prese di mira specificamente, Ruf ha risposto che anche questo è oggetto di indagine e di non voler fare speculazioni. Ha aggiunto che sono stati trovati feriti a vari piani della scuola e, in un caso, di fronte all’edificio.

Le condizioni dei feriti

Secondo l’Associazione Ospedaliera della Stiria (KAGes), le persone ferite nella sparatoria avvenuta ieri in una scuola di Graz sono in condizioni stabili. Sei pazienti sono ricoverati presso l’Ospedale Universitario Lkh. Quattro di loro sono ancora in terapia intensiva e due sono già stati trasferiti in reparto. Una persona, che martedì era ancora in condizioni critiche, ora, come le altre, è in condizioni stabili. Un ferito è ricoverato presso l’Lkh Graz II/Ovest. Sta bene ed è stabile, ma rimane in terapia intensiva. Quattro pazienti sono ricoverati presso l’Ukh Graz. Anche loro sono in condizioni stabili. “Sono necessari interventi chirurgici di follow-up per una vittima con lesioni al viso e un’altra con una lesione al ginocchio”, ha dichiarato KAGes in un comunicato stampa. Il personale di intervento in caso di crisi della Croce Rossa resta operativo. “Nei prossimi giorni, circa dieci colleghi saranno presenti ogni giorno nei luoghi del lutto e saranno disponibili a supportare genitori, insegnanti e studenti colpiti”, ha dichiarato il portavoce Stefan Loseries. Inoltre, le discussioni di follow-up sono ancora in corso, ha affermato la Croce Rossa. Solo martedì, sono stati assistiti circa 200 genitori e parenti e 300 studenti.

La scuola Borg di Graz chiusa per tutta la settimana

Come annunciato dal ministero dell’Istruzione sul suo sito web, la Borg Dreierschützengasse di Graz, la scuola dove ieri è avvenuta la sparatoria, rimarrà chiusa per il resto della settimana. La ripresa delle lezioni è prevista per lunedì 16 giugno. I diplomati delle scuole superiori i cui esami sono stati interrotti o sospesi possono decidere se sostenere gli esami in una data alternativa prima dell’estate o rinviarli all’autunno. I primi giorni di scuola saranno quindi interamente dedicati alla gestione dei traumi e delle crisi. Psicologi scolastici e membri del team di intervento in caso di crisi saranno presenti nelle aule. Un centro informazioni per le persone colpite e le loro famiglie sarà inoltre allestito presso la sala Askoe di Graz. A partire da oggi, le persone colpite avranno inoltre la possibilità di riunirsi in una sala riunioni della sala Helmut List di Graz, per discutere ed elaborare insieme gli eventi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata