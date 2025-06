Quella del 10 giugno rischia di essere ricordata come la peggiore della storia austriaca

La sparatoria avvenuta martedì in una scuola di Graz rischia di essere ricordata come la peggiore della storia austriaca. Almeno dieci le vittime – compreso il sospetto aggressore che si sarebbe suicidato – e numerosi i feriti, tra cui alcuni in condizioni critiche, nell’attacco avvenuto presso l’istituto Borg della seconda città austriaca.

Il sospetto autore, secondo le prime informazioni, era un ex studente vittima di bullismo che avrebbe aperto il fuoco in due aule con una pistola e un fucile legalmente detenuti, per poi togliersi la vita nei bagni dell’istituto. Il bilancio risulta il più drammatico per quanto riguarda le sparatorie avvenute nelle scuole austriache. Di seguito alcuni degli attacchi che hanno sconvolto il Paese negli ultimi anni.

Meine Gedanken sind bei den Familien und Eltern, die ihr Kind verloren haben. pic.twitter.com/HDuwUX8wLe — Christian Stocker (@_CStocker) June 10, 2025

Sparatorie nelle scuole in Austria nel 1997 e nel 2018

In Austria si sono già verificate due sparatorie in scuole: il 5 maggio 1997 uno studente quindicenne ha sparato e ucciso un insegnante di 48 anni e ne ha ferito gravemente un altro in una scuola secondaria di Zöbern, nella Bassa Austria. È stato condannato a otto anni di carcere. Il 9 maggio 2018 un diciottenne ha ferito uno studente con un fucile da caccia in una scuola secondaria superiore federale di Mistelbach, nella Bassa Austria. È stato condannato a sei anni di carcere e ricoverato in una struttura psichiatrica.

15 febbraio 2025: l’accoltellamento a Villach

Il 15 febbraio 2025 un uomo di 23 anni ha accoltellato diversi passanti nel centro di Villach, vicino alla piazza principale. Un ragazzo di 14 anni è rimasto mortalmente ferito e altre cinque persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave. L’autore è stato identificato in un cittadino siriano con permesso di soggiorno. È stato arrestato subito dopo l’attacco. Gli inquirenti ritengono che il movente sia islamista, il processo è in corso.

2 novembre 2020, sparatoria a Vienna

Il 2 novembre 2020 un attentatore islamista ha aperto il fuoco sui passanti nel quartiere dei divertimenti a Vienna. L’attacco terroristico ha causato quattro vittime e 22 feriti. L’aggressore è stato ucciso dalla polizia. L’autore è stato identificato come un ventenne austriaco con doppia cittadinanza nord-macedone, sostenitore dello Stato Islamico, che aveva precedenti penali rilevanti e aveva tentato di andare in Siria.

La strage di Graz

Il 20 giugno 2015, poco dopo mezzogiorno, un uomo sfrecciò nel centro di Graz a bordo del suo Suv, uccidendo tre persone e ferendo gravemente decine di altri pedoni e ciclisti. Una giuria lo condannò all’ergastolo nell’autunno del 2016 e fu trovato morto nella sua cella nel carcere di Stein nel 2023.

17 settembre 2013, tre poliziotti uccisi ad Annaberg

Il 17 settembre 2013 tre agenti di polizia e un paramedico morirono ad Annaberg, nella Bassa Austria, mentre gli investigatori erano alla ricerca di un bracconiere. Poco dopo mezzanotte, Alois H., 55 anni, sfondò un posto di blocco e aprì il fuoco. Successivamente si suicidò nella sua proprietà a Grosspriel, vicino a Melk.

