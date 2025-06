In un bombardamento di Israele sono morti gli altri 10 componenti della famiglia

È partito da Gaza con destinazione Milano l’aereo militare italiano con a bordo il piccolo Adam, il figlio 11enne della dottoressa Alaa al-Najjar. Tutta la famiglia della donna (9 figli e il marito) è stata uccisa da un bombardamento israeliano sulla propria casa a Khan Younis lo scorso 23 maggio, e solo Adam è riuscito a salvarsi. Il bambino arriverà in Italia insieme alla madre e sarà ricoverato all’ospedale Niguarda per curare delle fratture. Insieme a lui arriveranno altri 17 bambini – e i loro accompagnatori, in tutto circa 80 persone – provenienti dalla Palestina, che verranno poi accolti da strutture sanitarie di tutto il Paese.

