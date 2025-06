L'attivista era a bordo della Madleen, la nave umanitaria diretta sulla Striscia

Greta Thunberg ha chiesto il rilascio degli altri attivisti arrestati da Israele a bordo della Freedom Flotilla. All’arrivo all’aeroporto Charles de Gaulle di Parigi, Thunberg ha descritto una situazione “piuttosto caotica e incerta” durante la detenzione. Martedì Israele ha espulso l’attivista svedese, il giorno dopo che la nave diretta a Gaza su cui si trovava è stata sequestrata dall’esercito israeliano. Thunberg è partita con un volo per la Francia e poi si è diretta verso la Svezia, secondo quanto riportato dal Ministero degli Esteri in un post su X.

Parlando con i giornalisti, ha affermato che le condizioni che hanno dovuto affrontare “non sono assolutamente nulla in confronto a ciò che stanno vivendo le persone in Palestina e in particolare a Gaza in questo momento”. Thunberg era una dei 12 passeggeri della Madleen, una nave che trasportava aiuti a Gaza con l’obiettivo di protestare contro la guerra in corso in quella zona e di far luce sulla crisi umanitaria nei territori palestinesi, secondo la Freedom Flotilla Coalition, il gruppo che ha organizzato il viaggio

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata