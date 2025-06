La nave si trova a circa 160 km dalla Striscia di Gaza, a bordo anche Greta Thunberg

Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha reso noto di aver dato istruzioni all’Idf di impedire alla nave Madleen organizzata dalla Freedom Flotilla di rompere il blocco navale e arrivare nella Striscia di Gaza. A bordo dell’imbarcazione ci sono 12 persone fra cui l’attivista per il clima svedese Greta Thunberg, l’attivista brasiliano Thiago Avila e Rima Hassan, parlamentare europea franco-palestinese.

“Lo Stato di Israele non permetterà a nessuno di violare il blocco navale su Gaza, il cui scopo principale è impedire il trasferimento di armi ad Hamas, un’organizzazione terroristica omicida che tiene i nostri ostaggi e commette crimini di guerra”, ha affermato Katz. “All’antisemita Greta e ai suoi amici, dico chiaramente: dovreste tornare indietro, perché non raggiungerete Gaza”, ha aggiunto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Thiago Ávila (@thiagoavilabrasil)

Alle 11.36 GMT+2 il tracker della ‘Madleen’ ha subito interferenze elettroniche, finite dopo circa 30 minuti. Poi, sono state segnalate altre interferenze. Lo scrive sui suoi social la Freedom Flotilla. La nave si trova a circa 160 miglia dalla Striscia di Gaza.

“Stanno disturbando le nostre comunicazioni per preparare un attacco! Condividete questa informazione e mobilitatevi per fare pressione affinché smettano di commettere un crimine di guerra!” scrivono in un altro post.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ali Tahrawi (@ali.gazandoctor)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata