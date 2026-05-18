Modena, medico ospedale Baggiovara : "Donna tedesca è sveglia ed estubata ma percorso lungo"

“Per la signora tedesca il percorso sarà lungo, cercheremo di farla tornare a casa il prima possibile”. Lo ha detto la dottoressa Lesley De Pietri, direttrice di anestesia e animazione dell’Ospedale civile di Baggiovara parlando delle condizioni dei feriti travolti sabato dalla Citroen C3 guidata dal 31enne Salim El Koudri a Modena. “È cosciente ed estubata. Condizioni durissime che hanno coinvolto due persone che si trovavano nel momento sbagliato e nel posto sbagliato”, ha aggiunto De Pietri. La donna tedesca è una dei feriti più gravi e ha entrambe le gambe amputate.