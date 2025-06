L'annuncio della ministra dell'Interno dopo le dimissioni di Schoof

In Olanda sono state fissate per il 29 ottobre le elezioni anticipate, dopo che il premier Dick Schoof ha annunciato le dimissioni a seguito del ritiro del partito di estrema destra di Geert Wilders dalla coalizione quadripartita di governo.

L’annuncio in un post su X

L’annuncio è stato dato dalla ministra dell’Interno, Judith Uitermark, in un post su X. “Nel prossimo periodo, lavorerò con i Comuni e le altre parti interessate per preparare questo giorno importante per la nostra democrazia, affinché si svolga senza intoppi“, ha riferito.

We hebben de verkiezingsdatum officieel vastgesteld: op woensdag 29 oktober 2025 zal de Tweede Kamerverkiezing plaatsvinden. De komende tijd ga ik samen met de gemeenten en andere betrokkenen werken aan de voorbereiding zodat deze belangrijke dag in onze democratie goed verloopt! pic.twitter.com/s6wfgVJVLq — Judith Uitermark (@minister_bzk) June 6, 2025

