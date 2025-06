L'esponente dell'estrema destra Geert Wilders ha ritirato il suo partito dalla coalizione di governo

Il premier olandese Dick Schoof ha annunciato che si recherà dal re per presentare le proprie dimissioni dopo che l’esponente dell’estrema destra Geert Wilders ha ritirato il suo partito, il PVV (Partito per la Libertà) dalla coalizione di governo. Nel corso di una conferenza stampa, Schoof ha definito “irresponsabile e inutili” le dimissioni dei ministri del partito di Wilders. Il governo Schoof è entrato in carica il 2 luglio dello scorso anno.

