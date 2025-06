La linea attraversa 36 gallerie e oltre 943 ponti

Il primo ministro Narendra Modi ha inaugurato uno dei progetti ferroviari più ambiziosi mai realizzati in India, che collegherà per la prima volta la valle del Kashmir alle vaste pianure indiane tramite ferrovia. Definita dalle ferrovie statali indiane come una delle linee più impegnative al mondo, la linea di 272 chilometri parte dalla città militare di Udhampur, nella regione del Jammu, e attraversa Srinagar, la principale città del Kashmir controllato dall’India. La linea termina a Baramulla, una città vicina alla linea di controllo altamente militarizzata che divide la regione himalayana tra India e Pakistan. La linea attraversa 36 gallerie e oltre 943 ponti. Il governo indiano ha stimato il costo totale del progetto in circa 5 miliardi di dollari

