La bambina di 3 anni è scomparsa mentre era in vacanza a Praia da Luz con la famiglia il 3 maggio 2007

La polizia che indaga sulla scomparsa della bambina britannica Maddie McCann continua le ricerche a Praia da Luz, in Algarve, dove mercoledì sono state avviate nuove indagini nei pressi del resort dove la piccola è stata vista per l’ultima volta 18 anni fa. Investigatori tedeschi, agenti di polizia e vigili del fuoco portoghesi hanno setacciato la campagna a diversi chilometri dalla località turistica dove la bambina di 3 anni è scomparsa mentre era in vacanza con la famiglia il 3 maggio 2007. Era nella stessa stanza con i fratelli gemelli di due anni, mentre i genitori, Kate e Gerry, cenavano con degli amici fuori casa.

Le squadre sono state viste utilizzare picconi, pale e motoseghe per ripulire la fitta vegetazione e scavare nei pressi di un edificio abbandonato. I vigili del fuoco hanno pompato acqua da un pozzo. Il principale sospettato è un cittadino tedesco, Christian Brueckner, che sta scontando una pena detentiva di sette anni in Germania per aver violentato una donna di 72 anni in Portogallo nel 2005.

