Riprendono le ricerche nei pressi di Praia de Luz, nel sud del Portogallo: la piccola di 3 anni sparì dal suo letto il 3 maggio 2007

La polizia che indaga sulla scomparsa della piccola Maddie, bambina britannica Madeleine McCann, ha iniziato nuove ricerche nei pressi della località turistica portoghese dove è stata vista l’ultima volta 18 anni fa, hanno riferito lunedì le autorità. Le ricerche erano già ripartite del 2023 e poi interrotte.

La bambina di 3 anni è scomparsa dal suo letto mentre era in vacanza con la famiglia nella località di Praia da Luz, nel sud del Portogallo, il 3 maggio 2007. Da allora non è più stata vista. Gli investigatori, su richiesta di un pubblico ministero tedesco, effettueranno “una vasta serie” di ricerche questa settimana nella zona di Lagos, nel sud del Portogallo, secondo quanto riferito dalla polizia portoghese in un comunicato.

Chi è indagato per il caso di Maddie McCann

Il principale sospettato nel caso è un cittadino tedesco identificato dai media come Christian Brueckner, che sta scontando una pena detentiva di sette anni in Germania per aver violentato una donna di 72 anni in Portogallo nel 2005.

È indagato per omicidio nel caso McCann, ma non è stato incriminato. Ha trascorso molti anni in Portogallo, anche a Praia da Luz, nel periodo in cui è scomparsa la bambina. Brueckner ha negato qualsiasi coinvolgimento nella sua scomparsa. Secondo l’agenzia di stampa tedesca dpa, i pubblici ministeri di Braunschweig, in Germania, responsabili delle indagini, non hanno fornito dettagli sulle “misure giudiziarie” in corso in Portogallo. Hanno affermato che le misure sono state adottate dalle autorità portoghesi con il supporto di agenti dell’Ufficio federale di polizia criminale tedesco.

La polizia metropolitana britannica ha dichiarato di essere “a conoscenza delle perquisizioni effettuate dalla BKA (polizia federale tedesca) in Portogallo nell’ambito delle indagini sulla scomparsa di Madeleine McCann”. “La polizia metropolitana non è presente alle perquisizioni, ma fornirà supporto ai colleghi internazionali ove necessario”, ha aggiunto la forza di polizia, senza fornire ulteriori dettagli.

Il caso di Maddie sui media di tutto il mondo

Il caso di ‘Maddie’ McCann ha suscitato l’interesse mondiale per diversi anni, con segnalazioni di avvistamenti che si spingevano fino all’Australia, oltre a libri e documentari televisivi sulla sua scomparsa. A distanza di quasi vent’anni, gli investigatori del Regno Unito, del Portogallo e della Germania stanno ancora ricostruendo cosa sia successo la notte in cui è scomparsa. La bambina era nella stessa stanza con i suoi gemelli di due anni, mentre i genitori, Kate e Gerry, cenavano con degli amici in un ristorante vicino. L’ultima volta che la polizia ha ripreso le ricerche nel caso è stato nel 2023, quando detective dei tre paesi hanno partecipato a un’operazione di ricerca vicino a una diga e a un bacino idrico a circa 50 chilometri (30 miglia) dalla località turistica di Praia da Luz.

La famiglia di Madeleine ha commemorato il 18° anniversario della sua scomparsa il mese scorso e ha espresso la determinazione a continuare le ricerche.

Le novità del caso Maddie McCann

Non è ancora chiaro se ci siano nuovi indizi sulla scomparsa di Maddie. La Procura ha dichiarato che al momento non vengono rilasciate ulteriori informazioni sui retroscena delle misure adottate in Portogallo. Nella tranquilla località balneare dell’Algarve, Madeleine è scomparsa da un villaggio turistico il 3 maggio 2007, poco prima del suo quarto compleanno, mentre i suoi genitori cenavano al ristorante. Gli inquirenti sospettano che la bambina sia stata rapita e uccisa. Secondo la Procura di Braunschweig, le misure vengono attuate dalle autorità portoghesi con il supporto di agenti dell’Ufficio Federale di Polizia Criminale (Bka). Secondo Cnn Portogallo, è in corso anche la perquisizione di un’abitazione in cui, nei primi anni 2000, avrebbe vissuto il presunto sospettato tedesco, Christian B., condannato per reati sessuali. La polizia britannica ha dichiarato di essere “a conoscenza delle perquisizioni effettuate dalla polizia federale tedesca in Portogallo”. “La Polizia Metropolitana non è presente alle perquisizioni, supporteremo i nostri colleghi internazionali ove necessario”, ha spiegato un portavoce.

