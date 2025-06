L’Aia (Olanda), 3 giu. (LaPresse/AP) – Il politico di estrema destra Geert Wilders ha ritirato il suo partito dalla coalizione quadripartita di governo in Olanda, a causa di una disputa sulla politica migratoria. Wilders ha annunciato la sua decisione in un post su X, dopo una breve riunione dei leader dei 4 partiti tenutasi in Parlamento. Non è ancora chiaro quale saranno le conseguenze della decisione di Wilders per il governo del primo ministro Dick Schoof.

