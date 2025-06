In campo migliaia di agenti

A Parigi la festa per la vittoria del Psg contro l’Inter nella finale di Champions a tratti si è trasformata in guerriglia con le forze dell’ordine. Migliaia gli agenti schierati, decine gli arresti.

Quasi 300 arresti a Parigi

Sono almeno 294 gli arresti avvenuti a Parigi a causa dei disordini durante la finale di Champions League. I tifosi del Paris Saint-Germain ieri notte hanno lanciato razzi e fuochi d’artificio, mentre le auto suonavano i clacson e la Torre Eiffel brillava nella notte e il club festeggiava il suo primo titolo di Champions League, dopo aver sconfitto l’Inter per 5-0. Ci sono stati momenti di tensione e decine di arresti durante la partita, che si è giocata a Monaco ma è stata seguita in tutta Parigi, incluso all’interno dello stadio Parco dei Principi del Psg, che ha trasmesso la partita su un maxischermo. Fuori dallo stadio, durante il primo tempo, si è verificato un breve scontro tra i tifosi del Psg che lanciavano razzi e la polizia antisommossa che ha usato gas lacrimogeni per disperderli. In cima agli Champs-Élysées, un camion con getto d’acqua è stato utilizzato per proteggere Place de l’Étoile, vicino all’Arco di Trionfo. La polizia ha dichiarato che una grande folla, che non stava guardando la partita, ha cercato di sfondare una barriera per entrare in contatto con le forze dell’ordine. Alle 2 di stamattina, risultavano effettuati 294 arresti, tra cui 30 persone che hanno fatto irruzione in un negozio di scarpe sugli Champs-Élysées. Due auto sono state incendiate vicino al Parco dei Principi, ha aggiunto la polizia.

Auto sulla folla a Grenoble, quattro feriti

Quattro persone sono rimaste ferite a causa di un’ auto che ha travolto la folla nel centro di Grenoble, in Francia, durante i festeggiamenti per la finale di Champions League. Fra i feriti, appartenetti alla stessa famiglia, una persona è grave. L’autista si è consegnato alla polizia ed è stato arrestato. Mentre i tifosi del Psg festeggiavano la vittoria con squilli di clacson e fuochi d’artificio, la festa si è trasformata in tragedia sabato sera sul Cours Jean-Jaurès a Grenoble. Il conducente di una Bmw, che procedeva a velocità elevata sui binari centrali del tram, in Cours Jean-Jaurès, in direzione di Echirolles ha tentato di effettuare un’inversione a U utilizzando il freno a mano all’incrocio con Avenue Alsace-Lorraine. Poi ha investito quattro pedoni, due uomini di 17 anni e due donne di 23 e 46 anni, membri della stessa famiglia.

L’autista ha abbandonato l’auto e si è dato alla fuga per paura di essere linciato dalla folla. Pochi minuti dopo si è consegnato alla polizia, che lo ha immediatamente preso in custodia. Le due donne e uno degli adolescenti sono stati feriti gravemente e una di loro versa in condizioni critiche, mentre l’altro adolescente sembra essere stato colpito in modo meno grave. Tutti sono stati curati e trasportati all’Ospedale universitario di Grenoble Alpes.

