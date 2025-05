A Monaco di Baviera l'ultimo atto della stagione europea, con i nerazzurri alla ricerca della quarta coppa

Tutto pronto a Monaco di Baviera per l’ultimo atto della Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter. I nerazzurri di Simone Inzaghi, trascinati da una vera e propria invasione di 40mila tifosi giunti in Germania (18mila saranno allo stadio), provano a vincere per la quarta volta il trofeo europeo più importante. Per il Paris Saint-Germain di Donnarumma, Dembelé e Kvaratshkelia, in caso di vittoria, sarebbe invece il primo trionfo continentale. In questo articolo tutti gli aggiornamenti sul match che decide una stagione.

GLI AGGIORNAMENTI

Le formazioni di Psg e Inter

Ecco le formazioni ufficiali:

Paris Saint-Germain (4-3-3) – Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Vitinha, Neves, Ruiz; Doue, Dembele, Kvaratskhelia.

– Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Vitinha, Neves, Ruiz; Doue, Dembele, Kvaratskhelia. Inter (3-5-2) – Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Thuram.

Nessuna sorpresa da parte di entrambi gli allenatori, con Simone Inzaghi che recupera Pavard e Lautaro a pieno regime e dall’altra parte Luis Enrique, che punta su Doué sull’esterno di destra preferendolo a Barcola.

