Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti: "Minaccia reale e imminente"

Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, parlando allo Shangri-La Dialogue, una conferenza sulla sicurezza globale ospitata dall’International Institute for Security Studies a Singapore, ha affermato che la Cina non sta più solo rafforzando le proprie forze militari per conquistare Taiwan, ma “si sta addestrando attivamente per farlo, ogni giorno”. L’esercito cinese “si sta preparando per il grande evento”, ha detto Hegseth, “non vogliamo indorare la pillola: la minaccia rappresentata dalla Cina è reale. E potrebbe essere imminente”.

Hegseth: “Sosterremo Indo-Pacifico contro minaccia imminente della Cina”

Hegseth ha rassicurato gli alleati nell’Indo-Pacifico che non saranno lasciati soli ad affrontare la crescente pressione militare ed economica della Cina, insistendo però sul fatto che anche loro devono contribuire maggiormente alla propria difesa. Ha affermato che Washington rafforzerà le proprie difese all’estero per contrastare quelle che il Pentagono considera minacce in rapida evoluzione da parte di Pechino, in particolare per quanto riguarda la sua posizione aggressiva nei confronti di Taiwan. La Cina ha condotto numerose esercitazioni per testare come sarebbe un blocco dell’isola autonoma, che Pechino rivendica come propria e che gli Stati Uniti si sono impegnati a difendere. L’esercito cinese “si sta preparando per il grande evento”, ha affermato Hegseth in un discorso tenuto durante una conferenza sulla sicurezza a Singapore, “Non vogliamo indorare la pillola: la minaccia rappresentata dalla Cina è reale. E potrebbe essere imminente”.

La Cina ha dichiarato l’obiettivo di dotare il proprio esercito della capacità di conquistare Taiwan con la forza, se necessario, entro il 2027, una scadenza che gli esperti considerano più un obiettivo ambizioso che una data limite per l’inizio di una guerra. Ma la Cina ha anche costruito sofisticate isole artificiali nel Mar Cinese Meridionale per sostenere nuovi avamposti militari e ha sviluppato capacità ipersoniche e spaziali altamente avanzate, che stanno spingendo gli Stati Uniti a creare il proprio sistema di difesa missilistica spaziale ‘Golden Dome’. Hegseth ha anche criticato la Cina per le sue ambizioni in America Latina, in particolare per i suoi sforzi volti ad aumentare la propria influenza sul Canale di Panama. Ha esortato i paesi della regione ad aumentare la spesa per la difesa a livelli simili al 5% del loro prodotto interno lordo, come richiesto attualmente alle nazioni europee. “Dobbiamo tutti fare la nostra parte”, ha affermato.

