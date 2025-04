Taipei: "76 aerei e 19 navi cinesi vicino a isola in ultime 24h"

Intorno a Taiwan l’esercito della Cina ha dichiarato che la sua forza di terra ha condotto esercitazioni di tiro a lungo raggio nelle acque del Mar Cinese Orientale, secondo i piani di addestramento dell’esercitazione ‘Strait Thunder-2025A’. Le esercitazioni hanno previsto attacchi di precisione su obiettivi simulati a porti chiave e strutture energetiche e “hanno ottenuto gli effetti desiderati”. Lo ha affermato il colonnello anziano Shi Yi, portavoce del Comando del teatro orientale.

Anche la portaerei cinese Shandong è entrata nella zona di identificazione della difesa aerea di Taiwan, un’area autodefinita e monitorata dai militari, durante il secondo giorno di esercitazioni dell’esercito cinese nel Mar Cinese Orientale. Le esercitazioni di oggi “si concentrano su argomenti quali identificazione e verifica, allarme ed espulsione, intercettazione e detenzione, al fine di testare le capacità delle truppe di regolamentazione e controllo dell’area, blocco e controllo congiunti e attacchi di precisione su obiettivi chiave“, ha detto il portavoce del Comando del Teatro Orientale Shi Yi, citato sul canale social Weibo del ministero della Difesa cinese.

Taiwan ha riferito che nelle ultime 24 ore 76 aerei militari e 19 navi militari o governative cinesi sono entrati nelle acque e nello spazio aereo vicino all’isola, con 37 aerei che hanno attraversato la linea centrale nello stretto di Taiwan, largo 160 chilometri, che costituisce un confine non ufficiale, ma che la Cina rifiuta di riconoscere. L’esercito di Taiwan ha aggiunto che stava monitorando da vicino le esercitazioni cinesi iniziate ieri nel Mar Cinese Orientale.

76 PLA aircraft, 15 PLAN vessels and 4 official ships operating around Taiwan were detected up until 6 a.m. (UTC+8) today. 37 sorties crossed the median line and entered Taiwan’s northern, central, southwestern, and eastern ADIZ. We have monitored the situation and responded. pic.twitter.com/SVKDXferVr

— 國防部 Ministry of National Defense, ROC(Taiwan) 🇹🇼 (@MoNDefense) April 2, 2025