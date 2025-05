Woldbye ha espresso "rammarico per non essere stato reperibilie" durante il blackout nello scalo di Londra, il 21 marzo

Un’inchiesta ha scoperto che i tentativi di comunicare il 21 marzo 2025 al direttore generale dell’aeroporto di Heathrow Thomas Woldbye che lo scalo era stato chiuso a causa di un’interruzione di corrente sono falliti perché Woldbye dormiva e il suo telefono sul comodino era in modalità silenziosa. La decisione di sospendere le operazioni a causa di un incendio in una vicina sottostazione elettrica fu quindi presa da un membro senior dello staff di Heathrow, Javier Echave.

L’inchiesta sulla sospensione dei voli

L’inchiesta sull’accaduto è stata commissionata dallo stesso aeroporto e guidata dall’ex segretaria ai trasporti Ruth Kelly, membro indipendente del consiglio di amministrazione dell’aeroporto. La Kelly Review ha rilevato che il signor Woldbye “non è stato coinvolto” nella decisione presa dal direttore operativo dell’aeroporto Echave alle 01.15 del 21 marzo di sospendere le operazioni fino alle 23.59.

Le conclusioni

Alle 00.21 e alle 01.52 furono inviati degli allarmi noti come F24 al cellulare del signor Woldbye per attivare le procedure di emergenza e il signor Echave provò a chiamarlo più volte. Nel rapporto si legge: “Il signor Woldbye è venuto a conoscenza dell’incidente per la prima volta intorno alle 06.45 del 21 marzo e ha ricevuto un resoconto dal signor Echave”. Si legge anche che il signor Woldbye ha espresso “il suo profondo rammarico per non essere stato reperibile durante la notte dell’incidente”.

La valutazione del report sulla gestione dell’aeroporto

Secondo la commissione d’inchiesta la decisione “di interrompere immediatamente le operazioni è stata presa correttamente ed era essenziale per proteggere la sicurezza delle persone” e che Echave ha agito in modo appropriato. Esaminando il livello di preparazione di Heathrow, gli autori del rapporto hanno rilevato che i piani di emergenza in atto “nel complesso hanno funzionato bene“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata