Chiuso a Londra l’aeroporto di Heathrow. “A causa di un incendio in una sottostazione elettrica che rifornisce l’aeroporto, Heathrow sta subendo una significativa interruzione di corrente”. È quanto comunica la società di gestione sul sito dello scalo londinese.”Per garantire la sicurezza dei nostri passeggeri e colleghi, Heathrow rimarrà chiuso fino alle 23:59 del 21 marzo”, aggiunge la nota. Migliaia di case sono senza corrente elettrica e circa 150 persone hanno dovuto essere evacuate. Heathrow è uno degli aeroporti più trafficati al mondo per i viaggi internazionali: a gennaio sono stati registrati oltre 6,3 milioni di passeggeri. La London Fire Brigade ha affermato che 10 autopompe e circa 70 pompieri sono intervenuti per spegnere le fiamme.

