Atterrato venerdì sera il primo aereo. La speranza, si legge in un post social dello scalo, è di tornare a pieno regime sabato

L’aeroporto di Londra Heathrow ha annunciato la ripresa graduale dei voli nello scalo nella tarda serata di oggi, 21 marzo, dopo il blackout che ha portato alla chiusura dello scalo in mattinata in seguito all’incendio in una sottostazione elettrica vicina. In un comunicato diffuso sui social, Heathrow ha scritto che la speranza è quella di tornare domani a pieno regime. “I nostri team hanno lavorato instancabilmente dall’incidente per garantire una pronta ripresa. Ora siamo in grado di riprendere i voli in sicurezza, dando priorità al rimpatrio e al trasferimento degli aeromobili”, si legge. “Speriamo domani di poter riprendere a pieno regime l’attività“. “La nostra priorità rimane la sicurezza dei nostri passeggeri e di coloro che lavorano in aeroporto”, prosegue la nota, “ci scusiamo per gli inconvenienti causati da questo incidente“.

Our teams have worked tirelessly since the incident to ensure a speedy recovery. We’re now safely able to restart flights, prioritising repatriation and relocation of aircraft. Please do not travel to the airport unless your airline has advised you to do so. (1/2) pic.twitter.com/fhUGiXCh6B

— Heathrow Airport (@HeathrowAirport) March 21, 2025