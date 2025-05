Secondo i media la proposta di Witkoff non specifica dove dovrà posizionarsi l'esercito israeliano

Su Gaza, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto alle famiglie degli ostaggi incontrate oggi che “Israele accetta la nuova proposta Witkoff” sul cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi. Lo riporta Ynet. “Hamas non ha ancora risposto e non crediamo che Hamas libererà gli ultimi ostaggi. Quindi continueremo a combattere finché Hamas non sarà eliminato, e non lasceremo la Striscia finché tutti gli ostaggi non saranno nelle nostre mani”, ha aggiunto.

La proposta di Witkoff

Secondo un alto funzionario israeliano citato dal Times of Israel l’ultima proposta di accordo sugli ostaggi avanzata dall’inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff non specifica dove le forze dell’Idf dovranno ridistribuirsi una volta entrata in vigore. Hamas ha chiesto che le forze israeliane vengano al più presto ritirate completamente dalla Striscia. L’alto funzionario israeliano aggiunge che le nuove condizioni di Witkoff non stabiliscono “le modalità in cui gli aiuti verrebbero distribuiti nel quadro di un cessate il fuoco”.

