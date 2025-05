Il primo ministro di Israele Netanyahu: "Abbiamo eliminato Mohammed Sinwar"

Intesa tra Hamas e l’inviato degli Usa Steve Witkoff per porre fine al conflitto nella Striscia di Gaza. Il gruppo palestinese ha rilasciato una dichiarazione ufficiale affermando che “gli ultimi sforzi per porre fine alla guerra nella Striscia di Gaza includono il raggiungimento di un accordo con l’inviato statunitense Steve Witkoff su un quadro di principio per raggiungere un cessate il fuoco permanente”. È quanto riporta Ynet. Hamas ha precisato che l’accordo prevede “un ritiro completo dalla Striscia, un flusso di aiuti umanitari a Gaza e il trasferimento dell’amministrazione della Striscia a un comitato tecnico dopo l’annuncio dell’accordo”.

Poco prima dell’annuncio di Hamas il primo ministro d’Israele Benjamin Netanyahu ha affermato, in un discorso alla Knesset, che Israele ha eliminato il leader di Hamas nella Striscia di Gaza, Mohammed Sinwar, fratello minore di Yahya Sinwar. Lo riporta Ynet. Netanyahu ha poi attaccato i membri dell’opposizione e ha detto: “Avete parlato di zero successi. Vivete sulla Terra o su un altro pianeta? Vorrei dirvi quello che molti israeliani sanno: nelle guerre israeliane non ci sono mai stati così tanti successi su così tanti fronti”.

Autorità Gaza: “Morti da inizio guerra superano i 54mila”

Secondo l’ultimo aggiornamento del ministero della Salute di Gaza, gestito da Hamas, gli attacchi militari israeliani dall’inizio della guerra nella Striscia hanno ucciso almeno 54.084 palestinesi e ne hanno feriti altri 123.308. Il ministero ha aggiunto che nelle ultime 24 ore sono arrivati negli ospedali di Gaza 28 morti e 179 feriti. Lo riporta Al Jazeera.

