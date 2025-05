Per l'accordo, decisiva una telefonata con Ursula Von der Leyen

Donald Trump ha rinviato l’entrata in vigore dei dazi verso l’Unione Europea, inizialmente prevista per il 1 giugno, al prossimo 9 luglio. L’intento è quello di guadagnare tempo sui negoziati. L’accordo con i vertici europei è stato raggiunto dopo la telefonata di domenica con Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea. Il presidente statunitense ne ha parlato a Morristown, nel New Jersey, mentre si preparava a tornare a Washington. “Ho accettato la proroga al 9 luglio 2025, ci riuniremo al più presto per vedere se riusciamo a trovare una soluzione”.

