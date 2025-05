Il presidente Usa: "Von der Leyen vuole negoziati seri"

Il presidente Donald Trump afferma che gli Stati Uniti ritarderanno l’applicazione dei dazi del 50% sui beni provenienti dall’Unione Europea dal 1° giugno al 9 luglio per guadagnare tempo per i negoziati. L’accordo è arrivato dopo una telefonata di domenica con Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea.

Il capo della Casa Bianca afferma che la leader di Bruxelles gli ha detto di “voler iniziare negoziati seri“. Trump ha poi dichiarato ai giornalisti di aver detto “a chiunque volesse ascoltare, che deve farlo”. Ha aggiunto che von der Leyen si è impegnata a “riunirsi rapidamente e vedere se possiamo trovare una soluzione”.

La presidente della Commissione europea ha poi confermato il colloquio. “Buona telefonata con Donald Trump. L’Ue e gli Stati Uniti intrattengono le relazioni commerciali più significative e strette al mondo. L’Europa è pronta a portare avanti i negoziati in modo rapido e deciso. Per raggiungere un accordo soddisfacente, avremo bisogno di tempo fino al 9 luglio”, ha scritto in un post su X.

Good call with @POTUS.

The EU and US share the world’s most consequential and close trade relationship.

Europe is ready to advance talks swiftly and decisively.

To reach a good deal, we would need the time until July 9.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 25, 2025