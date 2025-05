Si sono visti fucili e sentiti slogan anti-americani e anti-israeliani

Venerdì migliaia di manifestanti sono scesi nelle strade di Sanaa in Yemen per mostrare solidarietà ai palestinesi della Striscia di Gaza. Si sono visti fucili, bandiere palestinesi e yemenite e sentiti slogan anti-americani e anti-israeliani. Le milizie yemenite degli Houthi negli ultimi due anni hanno lanciato ripetuti attacchi missilistici contro Israele e le navi internazionali nel Mar Rosso, presentandoli come una risposta all’offensiva israeliana contro Hamas nella Striscia di Gaza.

