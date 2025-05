L'Autorità Nazionale Palestinese: "Stiamo lavorando a un incontro con Papa Leone XIV"

Prosegue il conflitto in Medio Oriente dopo che, nella sua prima conferenza stampa in cinque mesi, ieri (mercoledì) il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che alla fine della nuova offensiva ‘Carri di Gideone’ tutte le aree della Striscia di Gaza saranno sotto il controllo di Israele. A partire dall’alba di oggi, secondo Al Jazeera, almeno 44 palestinesi hanno perso la vita. Ecco tutte le notizie di oggi IN AGGIORNAMENTO

Ue: revisione accordo con Israele già avviata

“Il 20 maggio, durante il Consiglio Affari Esteri, l’Alta Rappresentante ha chiesto il parere degli Stati membri” sulla revisione dell’Accordo di associazione Ue-Israele. “A seguito della richiesta dei Paesi Bassi in merito alla revisione, come previsto dall’articolo 2 dell’accordo di associazione UE-Israele, gli Stati membri hanno espresso una forte maggioranza a favore della revisione come sua prerogativa. L’Alta Rappresentante ha deciso di avviare la revisione. La revisione, ai sensi dell’accordo vigente sull’adempimento degli obblighi pertinenti da parte di Israele, sarà condotta dai servizi competenti della Commissione e in collaborazione con il Servizio europeo per l’azione esterna”. Lo afferma il portavoce della Commissione europea per gli Affari esteri, Anouar El Anouni, nel briefing quotidiano con la stampa. “Non intendo qui fare speculazioni sull’orizzonte temporale in cui ci stiamo addentrando per quanto riguarda la revisione, l’esercizio è ormai avviato“, ha aggiunto rispondendo a una domanda sui tempi. “L’accordo di associazione tra l’Unione europea e Israele ha diverse dimensioni: la dimensione politica, quindi la Politica estera e di sicurezza comune, legati al Servizio per l’azione esterna, e poi altri settori coperti dall’accordo di associazione, che sono di competenza della Commissione – spiega -. Questo è il motivo per cui abbiamo informato proattivamente i servizi competenti della Commissione, che, in collaborazione con il Servizio europeo per l’azione esterna, condurranno questa revisione, alla luce del perimetro multiforme dell’accordo di associazione”.

Israele: intercettato missile Houthi dallo Yemen

Un missile balistico lanciato contro Israele dagli Houthi dello Yemen è stato intercettato con successo dalle difese aeree. Lo riferisce l’esercito israeliano (Idf), citato dal Times of Israel. Le sirene sono risuonate nella zona di Gerusalemme, negli insediamenti della Cisgiordania meridionale e nelle comunità vicino al Mar Morto. Circa un minuto prima delle sirene era stato diramato un allarme preventivo ai residenti, avvisando i civili dell’attacco missilistico a lungo raggio tramite una notifica push sui loro telefoni.

Media: 44 morti a Gaza in raid Israele dall’alba

Sono almeno 44 i palestinesi uccisi in raid israeliani dall’alba nella Striscia di Gaza. Lo riferisce Al-Jazeera citando fonti mediche.

Anp: “Stiamo lavorando a incontro con Papa Leone XIV”

L’Autorità nazionale palestinese (Anp) sta lavorando a un incontro con Papa Leone XIV. Lo ha detto Hussein al-Sheikh (Abu Jahed) numero 2 dell’Anp, in un’intervista all’Avvenire a firma del giornalista Nello Scavo. Quando l’intervistatore ha detto che Papa Leone XIV è tornato a parlare di Gaza, chiedendo di fermare gli attacchi, liberare gli ostaggi israeliani e fare entrare con urgenza gli aiuti umanitari, al-Sheikh ha risposto: “Stiamo lavorando per incontrarlo presto. Siamo grati per le sue parole e per l’impegno della Chiesa. Non osservo le cose in una prospettiva ideologica. Non ho niente contro gli ebrei, ma ho il diritto e il dovere di criticare le politiche di Israele. Così come dobbiamo lavorare per proteggere la presenza dei cristiani e incentivare anche il ritorno in questi luoghi dei cristiani che sono emigrati”.

Onu: “Raccolti circa 90 camion di aiuti e inviati a Gaza”

Il portavoce del capo delle Nazioni Unite Guterres, Stephane Dujarric, ha confermato che le Nazioni Unite hanno raccolto “circa 90 camion di merci” e li hanno inviati a Gaza. “Non abbiamo ulteriori dettagli da condividere in questo momento”, ha detto Dujarric in una breve dichiarazione riportata da Al Jazeera.

Unicef: “A Gaza aiuti non ancora arrivati a chi ne ha bisogno”

“I bambini di Gaza continuano a essere uccisi, feriti e privati degli aiuti”. Lo scrive in un post su X la direttrice esecutiva dell’Unicef Catherine Russell. “I pochi camion che sono entrati con forniture salvavita – prosegue – non sono neanche lontanamente sufficienti e non hanno ancora raggiunto chi ne ha disperatamente bisogno. Stiamo esaurendo i rifornimenti all’interno di Gaza e non c’è più tempo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata