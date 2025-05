Il Segretario di Stato Usa a Roma per l'intronizzazione di Papa Leone XIV

(LaPresse) Il Segretario di Stato Usa Marco Rubio è stato ricevuto in Vaticano dal Segretario di Stato della Santa Sede Pietro Parolin. In agenda per il numero uno della diplomazia di Washington anche incontri con il segretario per i rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali Paul Richard Gallagher e con il presidente della Conferenza Episcopale Italiana Matteo Maria Zuppi. Rubio è a Roma per presenziare all’intronizzazione di Papa Leone XIV, in programma domenica in San Pietro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata