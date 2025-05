Il leader del Cremlino ha invitato tutti i leader dei Paesi della Lega Araba

Il presidente russo Vladimir Putin ha invitato tutti i leader dei Paesi della Lega Araba al primo vertice russo-arabo. L’evento è previsto per il 15 ottobre. Ne dà notizia la Tass. “Intendiamo continuare a sviluppare un dialogo costruttivo con la Lega Araba in ogni modo possibile, così come relazioni amichevoli con tutti i suoi membri. A questo proposito, vorrei invitare tutti i leader degli Stati della vostra associazione, nonché il segretario generale della Lega, a prendere parte al primo vertice russo-arabo, che prevediamo di tenere il 15 ottobre”, ha affermato Putin in un telegramma inviato in occasione dell’apertura del 34esimo vertice della Lega Araba, pubblicato sul sito web del Cremlino. Putin è “fiducioso” che l’incontro russo-arabo di ottobre contribuirà all’ulteriore rafforzamento della cooperazione tra i Paesi, e a “garantire la pace, la sicurezza e la stabilità nelle regioni del Medio Oriente e del Nord Africa“.

