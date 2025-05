Il racconto di John Prevost degli increduli attimi successivi alla nomina del nuovo Pontefice: "Penso che sarà un secondo Papa Francesco"

Il fratello di Papa Leone XIV, John Prevost, intervistato da Ap nella sua casa di New Lenox, in Illinois, è sicuro che il nuovo Pontefice sarà “un secondo Papa Francesco”. I cardinali riuniti in Conclave hanno eletto il primo Papa statunitense, nominando il missionario Robert Francis Prevost, nato a Chicago, 267° Pontefice a guidare la Chiesa cattolica in un momento di turbolenze e conflitti globali.

Prevost, 69 anni, membro dell’ordine religioso degli Agostiniani, ha trascorso la sua carriera pastorale in Perù. Suo fratello John ha raccontato che da bambini erano molto legati e che ancora oggi parlano al telefono ogni giorno. Ha poi aggiunto che, secondo lui, Papa Leone XIV sarà un Pontefice che lavorerà in difesa dei più poveri. “Ho provato un senso di incredulità e orgoglio dopo l’annuncio”, ha aggiunto il fratello del nuovo Pontefice.

