Il 71enne John commenta l'elezione del fratello come Sommo Pontefice: "Seguirà le orme di Bergoglio"

John Prevost è rimasto scioccato dall’elezione di suo fratello Robert Francis Prevost come nuovo Papa Leone XIV. Lo scrive il Daily Herald che riporta le parole esatte del 71enne fratello maggiore del nuovo Pontefice. “È stato un momento scioccante. Ero al telefono con mia nipote e non riuscivamo a crederci. Poi il telefono, l’iPad e il mio cellulare sono impazziti”, ha dichiarato John Prevost.

Il fratello di Papa Leone XIV: “Un vicino gli disse che sarebbe diventato Papa”

“Non avevo proprio idea che potesse succedere, ma c’era un barlume di possibilità”, ha spiegato ancora il John Prevost che ha dichiarato di essere “rimasto davvero sorpreso quanto tutti quando hanno pronunciato il suo nome”.

‘Rob‘ (così il fratello chiama l’attuale Pontefice) “sapeva che sarebbe diventato prete da quando ha imparato a camminare. Un vicino una volta gli ha detto che un giorno sarebbe diventato papa. Che ne dite di questa previsione?”. Poi ha rivelato il contenuto di una telefonata tra i due avvenuta la sera prima del conclave. “Mi ha chiesto: ‘Come dovrei chiamarmi?’. Abbiamo iniziato a elencare nomi. Gli ho detto che non doveva chiamarsi Leone perché sarebbe stato il tredicesimo. Ma deve aver fatto qualche ricerca per capire che in realtà era il quattordicesimo”.

Il fratello di Papa Leone XIV: “Seguirà le orme di Bergoglio”

In un’altra intervista John Prevost ha poi assicurato che Papa Leone XIV “sarà un secondo Papa Francesco“. “Penso che seguirà le sue orme lavorando per i meno abbienti”, ha spiegato sottolineando che a suo avviso sarà un buon Papa perché ha “un profondo sentimento per i diseredati, per i poveri, per coloro che non sono ascoltati”. John Prevost ha spiegato che il fratello “nel suo cuore, nella sua anima, voleva essere un missionario. Non voleva essere vescovo o cardinale, ma è quello che gli è stato chiesto di fare ed è quello che ha fatto”, ha detto sottolineando che suo fratello sarà molto attivo in tutto il mondo e “dirà quello che pensa”.

