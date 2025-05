Putin e il presidente cinese Xi Jinping hanno firmato una dichiarazione congiunta dopo i colloqui

Giovedì il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che la Russia e la Cina hanno concordato di rilanciare il commercio e gli investimenti entro il 2030. Putin e il presidente cinese Xi Jinping hanno firmato una dichiarazione congiunta dopo i colloqui, in cui si afferma che i due Paesi hanno concordato di intensificare i legami economici.

Putin ha descritto Xi come “il nostro ospite principale” ai festeggiamenti del Giorno della Vittoria, e ha detto che lui e Xi avrebbero discusso di questioni bilaterali e globali al vertice di Mosca. Xi è arrivato mercoledì per una visita di quattro giorni. Il consigliere di politica estera di Putin, Yuri Ushakov, ha detto che discuteranno del commercio e della fornitura di petrolio e gas della Russia alla Cina, nonché della cooperazione all’interno dei Brics – il blocco delle economie in via di sviluppo che inizialmente comprendeva Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica ma che da allora si è espanso a più Paesi.

