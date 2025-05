Il presidente e la moglie depongono una corona di fiori sulla Tomba del Milite Ignoto

Giovedì il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e sua moglie Olena Zelenska hanno deposto una corona di fiori presso la Tomba del Milite Ignoto a Kiev, nel giorno in cui l’Ucraina celebra il Giorno della Memoria e della Vittoria sul nazismo nella Seconda Guerra Mondiale. Alla solenne cerimonia si sono uniti a loro funzionari ucraini e rappresentanti di diverse missioni diplomatiche straniere.

Sui social media, il presidente ha scritto che mentre l’Europa segnava la sconfitta dei nazisti, bisogna ricordare che gli ucraini “hanno dato il loro grande contributo a quella vittoria. Hanno fermato un male globale con il proprio sangue”. “E non cederemo questa memoria al nuovo nazismo russo, così come non gli cederemo il nostro presente”, ha aggiunto.

