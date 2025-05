Colpo di scena a Berlino: il leader della Cdu aveva dichiarato di aspettarsi di essere eletto cancelliere al primo turno

In Germania Friedrich Merz non ottiene al primo turno la maggioranza richiesta al Bundestag per essere eletto cancelliere. Per l’elezione sono necessari 316 voti e al primo turno il leader della Cdu ha ottenuto 310 ‘Sì’ e 307 ‘no’. Tre gli astenuti. Sei mesi dopo il crollo della coalizione ‘semaforo’, il Bundestag si è riunito questa mattina per eleggere cancelliere il leader della Cdu, Friedrich Merz. I parlamentari votano a scrutinio segreto il successore di Olaf Scholz (Spd). Merz poteva contare sulla presenza di tutti i 208 deputati della Cdu-Csu alle elezioni del cancelliere. Dopo l’appello nominale, il responsabile parlamentare del gruppo parlamentare dell’Unione, Steffen Bilger (Cdu), ha annunciato, secondo quanto riferito dai partecipanti alla riunione, che l’Unione era pienamente rappresentata. Merz aveva dichiarato di aspettarsi di essere eletto cancelliere al primo turno e invece non è stato così.

Merz cancelliere, quanti voti servono per avere la maggioranza al Bundestag

Merz aveva bisogno dei voti della maggioranza dei suoi membri, ovvero almeno 316 voti su 630 parlamentari. La Cdu-Csu(208)e l’Spd (120) hanno insieme 328 seggi, ovvero solo 12 in più di quelli di cui hanno assolutamente bisogno. Al primo turno sono stati espressi complessivamente 621 voti. Oltre ai 310 favorevoli, i 307 contrari e le tre astensioni è stato registrato anche un voto non valido.

Ora i partiti si sono riuniti per discutere il passo successivo, ma non è stato immediatamente chiaro quanto tempo potrebbe richiedere il processo. Il Bundestag ora ha 14 giorni di tempo per eleggere un candidato con la maggioranza assoluta. I gruppi parlamentari potrebbero decidere per abbreviare i tempi e effettuare già oggi un altro turno di votazioni. Al momento la seduta è stata sospesa.

Al Bundestag per elezione Merz anche Merkel e astronauta Gerst

Oltre ai politici di alto rango, anche i membri della famiglia del leader della Cdu Friedrich Merz e le celebrità sono presenti all’elezione del cancelliere federale. Tra i presenti nella tribuna del pubblico del Bundestag ci sono la moglie Charlotte Merz e le figlie Carola Clüsener e Constanze Merz. All’apertura della sessione, la presidente del

Bundestag Julia Klöckner ha inviato un saluto speciale ai membri della famiglia. Coloro che scelgono la strada della politica hanno sempre un’influenza sulla vita di coloro che vivono vicino a loro, ha detto la politica della Cdu. Klöckner ha anche dato il benvenuto all’ex presidente del Bundestag Rita Süssmuth, che era seduta accanto all’ex cancelliera Angela Merkel. L’astronauta Alexander Gerst era visibile dietro di lei. Anche il presidente della federcalcio tedesca (Dfb) Bernd Neuendorf è presente tra gli ospiti in Parlamento.

Merz pronto a celebrare con birra del Sauerland

Il colpo di scena al Bundestag arriva dopo che i media tedeschi avevano rivelato già come il futuro cancelliere intendeva festeggiare l’elezione a cancelliere. Dopo la prima riunione del nuovo governo federale di questa sera, il futuro cancelliere tedesco vorrebbe brindare con i suoi ministri con la birra del Sauerland, riporta la Bild. Presso la cancelleria è prevista una ‘cena rustica’, in modo che i membri del nuovo team di governo possano conoscersi, per la quale Merz ha portato con sé nel bagagliaio della sua auto un barile da 10 litri di pils della sua regione di origine, nel Nord Reno-Vestfalia. Il fusto di birra è già conservato in modo sicuro e fresco, pronto per essere spillato la sera.

Oggi non si terrà una nuova votazione

Secondo le informazioni fornite dal gruppo parlamentare Cdu-Csu, oggi non si terrà alcun secondo turno di votazioni. Lo riporta Bild, spiegando che questo significa che oggi il leader della Cdu, Friedrich Merz, non potrà più ricoprire la carica di Cancelliere. Conferme in questo senso sono arrivate anche dal segretario generale della Cdu, Carsten Linnemann.

AfD: “Merz dovrebbe dimettersi, via a nuove elezioni”

“Il signor Merz dovrebbe dimettersi immediatamente. La strada per nuove elezioni nel nostro Paese deve essere spianata”. Lo ha dichiarato la leader dell’AfD, Alice Weidel, dopo che il leader della Cdu, Friedrich Merz, non ha ottenuto la maggioranza al Bundestag al primo turno per essere eletto cancelliere. “Come AfD, ci siamo proposti di rivoltare questo Paese come un calzino. Siamo pronti alla responsabilità di governo. E chiediamo che prevalga il buon senso”, ha affermato ancora Weidel.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata